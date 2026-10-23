Volvo Cars планирует сократить 2 500 рабочих мест — CNBC

Шведский автопроизводитель Volvo Cars в пятницу сообщил о намерении сократить 2 500 рабочих мест. Как сообщает CNBC, заявление прозвучало на фоне результатов за третий квартал, на которые повлияло существенное падение на китайском рынке.

Давление на квартальные результаты

Компания связала запланированные сокращения с более сложными рыночными условиями и давлением на прибыль в третьем квартале. CNBC характеризует спад на китайском рынке как резкий.

По данным издания, ситуация в Китае стала одним из факторов, отразившихся на квартальных финансовых результатах Volvo Cars. Компания также отдельно упомянула более сложные условия на рынке США.

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Реакция рынка

На фоне сообщения о сокращениях и квартальных результатов акции Volvo Cars упали на 25%. В Volvo Cars заявили об ухудшении рыночной среды в Китае и США.

Производитель отметил, что более сложные условия на этих рынках негативно повлияли на его свободный денежный поток. Подробности о сроках запланированных сокращений в доступном сообщении не приводятся.

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