Według stanu na koniec września w Chinach było 24,777 mln punktów ładowania pojazdów elektrycznych, o 37,2% więcej niż rok wcześniej. Jak informuje ECNS, dane te opublikowała Chińska Narodowa Administracja Energetyczna. Urząd podzielił punkty ładowania na kategorie publiczne i prywatne.

Publiczne punkty ładowania

Z ogólnej liczby 5,207 mln stanowiły publiczne punkty ładowania. Ich liczba wzrosła o 16,3% w ujęciu rocznym. Łączna moc znamionowa publicznych punktów wyniosła 266 mln kilowatów.

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Prywatne punkty ładowania

Liczba prywatnych punktów ładowania wyniosła 19,57 mln, o 44% więcej niż rok wcześniej. Moc elektryczna zarejestrowana dla prywatnych instalacji ładowania osiągnęła 167 mln kilowoltoamperów. Moc publicznych punktów podano w kilowatach, a prywatnych instalacji — w kilowoltoamperach.

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