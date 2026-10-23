Кількість зарядних пунктів для електромобілів у Китаї сягнула 24,8 млн — ECNS

У Китаї станом на кінець вересня налічувалося 24,777 млн зарядних пунктів для електромобілів — на 37,2% більше, ніж роком раніше. Як повідомляє ECNS, ці дані оприлюднило Національне енергетичне управління Китаю. У відомстві розділили зарядні пункти на публічні та приватні категорії.

Публічні зарядні пункти

Із загальної кількості 5,207 млн припадало на публічні зарядні пункти. Їхня кількість зросла на 16,3% у річному вимірі. Сукупна номінальна потужність публічних пунктів становила 266 млн кіловатів.

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Приватні зарядні пункти

Кількість приватних зарядних пунктів становила 19,57 млн, що на 44% більше, ніж роком раніше. Електрична потужність, зареєстрована для приватних зарядних установок, досягла 167 млн кіловольт-амперів. Для публічних пунктів потужність вказано в кіловатах, а для приватних установок — у кіловольт-амперах.

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