По состоянию на конец сентября в Китае насчитывалось 24,777 млн зарядных пунктов для электромобилей — на 37,2% больше, чем годом ранее. Как сообщает ECNS, эти данные опубликовало Государственное энергетическое управление Китая. В ведомстве разделили зарядные пункты на публичные и частные категории.

Публичные зарядные пункты

Из общего количества 5,207 млн приходилось на публичные зарядные пункты. Их число выросло на 16,3% в годовом выражении. Совокупная номинальная мощность публичных пунктов составила 266 млн киловатт.

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Частные зарядные пункты

Количество частных зарядных пунктов составило 19,57 млн, что на 44% больше, чем годом ранее. Электрическая мощность, зарегистрированная для частных зарядных установок, достигла 167 млн киловольт-ампер. Для публичных пунктов мощность указана в киловаттах, а для частных установок — в киловольт-амперах.

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