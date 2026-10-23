Audi представила флагманский внедорожник Q9 с изогнутыми цифровыми OLED-задними фонарями. Конструкция состоит из шести сверхтонких стеклянных панелей, которые огибают задние боковые части кузова автомобиля. Как сообщает Motor1, производитель называет это первым в мире применением такой технологии в автомобиле.

Шесть панелей и 512 сегментов

Стеклянная основа световых панелей имеет толщину 0,1 мм, а общая толщина светового элемента составляет около 1 мм. Такая тонкая стеклянная основа позволяет изогнуть OLED-слой в соответствии с формой кузова, поэтому освещение не ограничивается плоской поверхностью фонаря.

Все шесть панелей вместе имеют 512 индивидуально управляемых сегментов. На каждую внешнюю панель приходится по 99 сегментов, на каждую центральную — по 84, а на каждую внутреннюю — по 73. Каждый задний фонарь подключен к блоку управления электросистемой автомобиля через шину данных, что позволяет управлять световыми сегментами отдельно.

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Более заметные сигналы с разных ракурсов

По информации Audi, изогнутая форма должна улучшить видимость стоп-сигналов и указателей поворота для водителей, которые смотрят на автомобиль не прямо сзади, а под углом — в частности на перекрестках или парковках. Внешние изогнутые панели с обеих сторон производитель называет крупнейшими задними световыми панелями, которые он создавал.

Заднюю OLED-оптику дополняют цифровые матричные LED-фары спереди. В темное время суток Q9 может проецировать на дорожное покрытие стилизованный сигнал поворота, синхронизированный с динамическими указателями поворота спереди и сзади.

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