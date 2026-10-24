Volkswagen sprzedawał w Chinach średnio około 267 elektrycznych crossoverów ID. Unyx 08 miesięcznie od rozpoczęcia sprzedaży w kwietniu do sierpnia, choć wewnętrzny cel firmy wynosił około 3622 samochodów miesięcznie. Informuje o tym InsideEVs, powołując się na Reuters i dane ThinkerCar.

Sprzedaż poniżej wewnętrznego planu

ID. Unyx 08 stał się pierwszym modelem Volkswagena opracowanym w ramach współpracy z chińską firmą Xpeng w zakresie platform i oprogramowania. Samochód elektryczny jest sprzedawany od kwietnia i produkowany w fabryce Volkswagena w Anhui. Firma nie skomentowała dla Reutersa danych dotyczących planowanych wolumenów sprzedaży.

Model należy do segmentu średniej wielkości premium elektrycznych crossoverów i ma wspólną podstawę techniczną z Xpeng G9. Cena początkowa ID. Unyx 08 wynosiła około 35 tys. dolarów, a później Volkswagen obniżył ją do około 28,5 tys. dolarów. Producent samochodów pracuje także nad rozbudową sieci wyspecjalizowanych salonów ID. Unyx.

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Konkurencja na chińskim rynku

InsideEVs zauważa, że Xiaomi YU7 i Zeekr 7X, z którymi konkuruje ID. Unyx 08, są nieco tańsze i bardziej dostępne dla kupujących dzięki szerszej obecności dealerskiej. Reuters wymienia wśród zalet konkurentów systemy czujników i integrację samochodów Xiaomi z urządzeniami elektronicznymi marki, a także wysoką prędkość ładowania prądem stałym w Zeekr 7X.

Volkswagen planuje kontynuować współpracę z Xpeng. Kolejny model oparty na tej platformie — sedan ID. Unyx 09 — ma wewnętrzny plan sprzedaży na poziomie 4900 samochodów miesięcznie. Firma rozważa także sprzedaż modeli ID. Unyx opracowanych wspólnie z Xpeng poza Chinami.

Sprzedaż Volkswagen Group w Chinach spadła z rekordowych 4,2 mln samochodów w 2019 roku do 2,69 mln w ubiegłym roku. Jednocześnie współpraca z chińskimi producentami nie zawsze przynosi słabe wyniki: elektryczny crossover Toyota bZ3X, stworzony z wykorzystaniem komponentów i oprogramowania GAC, sprzedał się w Chinach w kwietniu w liczbie 10 tys. sztuk.

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