W Meksyku wystartował 39. samochodowy wyścig La Carrera Panamericana: 50 zarejestrowanych załóg wyruszyło z Tuxtla Gutiérrez trasą przez osiem stanów kraju. W zawodach biorą udział kierowcy z 15 państw, informuje Mexico News Daily.

Trasa przez osiem stanów

Siedmiodniowa trasa prowadzi z Chiapas do Chihuahua i liczy niemal 2 400 mil, czyli około 3 860 kilometrów. Wyścig odbywa się na drogach publicznych, a dystans podzielono na odcinki mierzone na czas i różne klasyfikacje.

Po starcie uczestnicy ruszyli na północ wzdłuż wybrzeża Veracruz, a następnie trasa prowadzi w głąb kraju górskimi drogami Sierra Madre w kierunku Puebli. Wśród samochodów dominują zabytkowe Porsche, Fordy, Studebakery i Chevrolety, choć w wyścigu reprezentowane są także współczesne modele sportowe.

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Postój w Xalapie

Podczas postoju w mieście Xalapa setki kibiców zgromadziły się przy miejscowym muzeum nauki, aby zobaczyć uczestników, którzy przejechali miejskimi alejami w kolumnie. Zadebiutował tam pierwszy lokalny zespół Don Justo, reprezentowany przez meksykańskich kierowców Ivána Martíneza i Salvadora Aburto.

Wśród uczestników jest czeski zawodowy kierowca wyścigowy Jan Bednar, który przywiózł odrestaurowane BMW 3.0 CS z 1969 roku. Według niego samochód ten brał już udział w Pan-Am ponad dziesięć lat temu. W wyścigu wystąpił także Amerykanin Carter Fournier w Porsche 911 z 1970 roku oraz były mistrz świata w rajdach w klasie samochodów seryjnych, Meksykanin Benito Guerra Jr., w Porsche 911 z 1983 roku.

Historia zawodów

La Carrera Panamericana po raz pierwszy odbyła się w 1950 roku jako część inicjatywy meksykańskiego rządu, mającej uczcić ukończenie przez kraj jego odcinka Autostrady Panamerykańskiej. W ciągu pierwszych pięciu lat istnienia wyścigu zginęło ponad 30 osób, dlatego zawody odwołano w 1955 roku. Wznowiono je w 1988 roku w zmodernizowanym i regulowanym formacie.

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