MG планує випускати електрохетчбек Go в Іспанії з 2028 року — Autocar

MG планує з кінця 2028 року розпочати складання серійного електричного хетчбека Go на новому заводі материнської компанії SAIC у Ферролі на північному заході Іспанії. Модель має стати конкурентом Renault 5 і Mini Cooper у сегменті компактних електромобілів, повідомляє Autocar.

Серійна версія концепту

Продажі серійної версії MG Go очікують приблизно у вересні 2027 року. Раніше автомобіль згадували як MG 2, однак, за даними видання, для серійної моделі можуть зберегти назву Go.

Електрохетчбек мають побудувати на платформі E+, яку також використовує передньопривідний MG 4 EV Urban. Автомобіль завдовжки близько чотирьох метрів, як очікується, отримає електромотор потужністю 149 к. с. та літій-залізо-фосфатну батарею ємністю 43 кВт·год. Дизайн серійної машини має бути близьким до концепту, створеного в лондонській студії MG. Стартову ціну прогнозують на рівні близько 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Завод у Ферролі

SAIC оголосила про намір побудувати свій перший європейський завод у червні. Будівництво майданчика у Ферролі планують почати у 2027 році, а запустити підприємство — до кінця 2028-го. На першому етапі завод має випускати 70 тисяч автомобілів на рік, тоді як його заявлена максимальна потужність становить 120 тисяч машин.

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Площа підприємства має становити 100 тисяч квадратних метрів, а проєкт передбачає створення 2 тисяч робочих місць, з яких тисяча буде безпосередньо на заводі. Перші автомобілі планують складати з повністю розібраних комплектів, доставлених із Китаю. На початковому етапі на майданчику не буде операцій зі штампування деталей, виробництва кузовів і фарбування.

Виробництво для Європи

Феррол уже є європейською точкою приймання моделей MG, що надходять із Китаю морем. За даними Autocar, китайські автовиробники обирають Іспанію для випуску моделей для європейського ринку, зокрема щоб уникати тарифів ЄС на ввезення електромобілів китайського виробництва.

Зокрема, Geely обрала завод Ford у Валенсії, Leapmotor використовує підприємства Stellantis у Мадриді та Сарагосі, а Chery працює на колишньому майданчику Nissan у Барселоні.

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