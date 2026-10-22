MG planuje rozpocząć montaż seryjnego elektrycznego hatchbacka Go w nowej fabryce swojej spółki macierzystej SAIC w Ferrolu, w północno-zachodniej Hiszpanii, pod koniec 2028 roku. Model ma konkurować z Renault 5 i Mini Cooperem w segmencie kompaktowych samochodów elektrycznych, informuje Autocar.

Seryjna wersja konceptu

Sprzedaż seryjnej wersji MG Go jest oczekiwana około września 2027 roku. Wcześniej samochód był określany jako MG 2, jednak według publikacji nazwa Go może zostać zachowana dla modelu seryjnego.

Elektryczny hatchback ma powstać na platformie E+, z której korzysta także przednionapędowy MG 4 EV Urban. Samochód o długości około czterech metrów ma otrzymać silnik elektryczny o mocy 149 KM oraz litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator o pojemności 43 kWh. Design seryjnego auta ma być zbliżony do konceptu stworzonego w londyńskim studiu MG. Cenę wyjściową prognozuje się na około 20 tys. funtów szterlingów.

Fabryka w Ferrolu

SAIC ogłosił zamiar budowy swojej pierwszej europejskiej fabryki w czerwcu. Budowa zakładu w Ferrolu ma rozpocząć się w 2027 roku, a uruchomienie przedsiębiorstwa planowane jest do końca 2028 roku. Na pierwszym etapie fabryka ma produkować 70 tys. samochodów rocznie, podczas gdy jej deklarowana maksymalna zdolność produkcyjna wynosi 120 tys. aut.

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Powierzchnia zakładu ma wynieść 100 tys. metrów kwadratowych, a projekt przewiduje utworzenie 2 tys. miejsc pracy, z czego tysiąc bezpośrednio w fabryce. Pierwsze samochody mają być montowane z kompletnie rozłożonych zestawów dostarczanych z Chin. Na początkowym etapie na terenie zakładu nie będzie operacji tłoczenia części, produkcji nadwozi ani lakierowania.

Produkcja dla Europy

Ferrol jest już europejskim punktem odbioru modeli MG dostarczanych drogą morską z Chin. Według Autocar chińscy producenci samochodów wybierają Hiszpanię do produkcji modeli na rynek europejski, między innymi aby uniknąć ceł UE na import samochodów elektrycznych wyprodukowanych w Chinach.

W szczególności Geely wybrało fabrykę Forda w Walencji, Leapmotor korzysta z zakładów Stellantis w Madrycie i Saragossie, a Chery działa na byłym terenie Nissana w Barcelonie.

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