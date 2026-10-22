MG планирует с конца 2028 года начать сборку серийного электрического хэтчбека Go на новом заводе материнской компании SAIC в Ферроле на северо-западе Испании. Модель должна стать конкурентом Renault 5 и Mini Cooper в сегменте компактных электромобилей, сообщает Autocar.

Серийная версия концепта

Продажи серийной версии MG Go ожидаются примерно в сентябре 2027 года. Ранее автомобиль упоминался как MG 2, однако, по данным издания, для серийной модели может сохраниться название Go.

Электрический хэтчбек должны построить на платформе E+, которую также использует переднеприводный MG 4 EV Urban. Автомобиль длиной около четырёх метров, как ожидается, получит электромотор мощностью 149 л. с. и литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 43 кВт·ч. Дизайн серийной машины должен быть близок к концепту, созданному в лондонской студии MG. Стартовую цену прогнозируют на уровне около 20 тыс. фунтов стерлингов.

Завод в Ферроле

SAIC объявила о намерении построить свой первый европейский завод в июне. Строительство площадки в Ферроле планируют начать в 2027 году, а запустить предприятие — до конца 2028-го. На первом этапе завод должен выпускать 70 тыс. автомобилей в год, тогда как его заявленная максимальная мощность составляет 120 тыс. машин.

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Площадь предприятия должна составить 100 тыс. квадратных метров, а проект предусматривает создание 2 тыс. рабочих мест, из которых тысяча будет непосредственно на заводе. Первые автомобили планируют собирать из полностью разобранных комплектов, доставленных из Китая. На начальном этапе на площадке не будет операций по штамповке деталей, производству кузовов и окраске.

Производство для Европы

Феррол уже является европейским пунктом приёма моделей MG, поступающих из Китая морем. По данным Autocar, китайские автопроизводители выбирают Испанию для выпуска моделей для европейского рынка, в частности чтобы избегать тарифов ЕС на ввоз электромобилей китайского производства.

В частности, Geely выбрала завод Ford в Валенсии, Leapmotor использует предприятия Stellantis в Мадриде и Сарагосе, а Chery работает на бывшей площадке Nissan в Барселоне.

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