Tesla заявила, что во втором квартале 2027 года может открыть в США доступ к Full Self-Driving без контроля водителя для автомобилей клиентов. В то же время, согласно описанию компании, это не будет означать возможность использовать автомобиль без водителя на любых дорогах: владельцы смогут добавлять машины в управляемую Tesla сеть Robotaxi только в определенных зонах.

Об этом во время звонка по итогам финансовых результатов Tesla за третий квартал 2026 года заявил руководитель направления искусственного интеллекта Ашок Эллусвами. Как сообщает Electrek, ответ о сроках прозвучал в ответ на вопрос розничных акционеров, который поддержали примерно 1,1 млн акций.

Только в зонах Robotaxi

По словам Эллусвами, первым этапом должно стать подключение частных автомобилей к сервису Robotaxi, операционную деятельность которого будет контролировать Tesla. Следовательно, автомобили клиентов смогут двигаться без контроля водителя только в районах, где уже работает Robotaxi компании.

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Сейчас сервис Tesla Robotaxi действует в шести городских агломерациях США, а его зоны обслуживания охватывают лишь части городов. Например, в Майами зона охватывает преимущественно Вест-Майами и полосу в направлении Дорала и Суитуотера. В июле Tesla также запустила ограниченные геозоны в Орландо и Тампе.

Ограничения сервиса

В пределах этих зон роботакси использует преимущественно маршруты с невысокой скоростью, в основном избегает автомагистралей и более сложных районов города. В районе залива Сан-Франциско сервис не является полностью беспилотным: правила Калифорнии требуют присутствия водителя безопасности в каждом автомобиле.

Tesla сообщила, что к концу третьего квартала ее Robotaxi преодолело почти 2 млн миль без контроля водителя. Это произошло примерно через месяц после присоединения Cybercab к автопарку в Остине. Владельцам автомобилей с компьютером HW3, купившим FSD, уже сообщали, что их оборудование не может обеспечить FSD без контроля водителя, а четкого плана модернизации Tesla не объявила.

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