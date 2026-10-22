Tesla у США назвала термін запуску FSD без нагляду водія — Electrek

Tesla заявила, що у США в другому кварталі 2027 року може відкрити доступ до Full Self-Driving без нагляду водія для автомобілів клієнтів. Водночас, за описом компанії, це не означатиме можливості користуватися автомобілем без водія на будь-яких дорогах: власники зможуть додавати машини до керованої Tesla мережі Robotaxi лише у визначених зонах.

Про це під час дзвінка щодо фінансових результатів Tesla за третій квартал 2026 року заявив керівник напряму штучного інтелекту Ашок Еллусвамі. Як повідомляє Electrek, відповідь про терміни прозвучала на запитання роздрібних акціонерів, яке підтримали приблизно 1,1 млн акцій.

Лише в зонах Robotaxi

За словами Еллусвамі, першим етапом має стати підключення приватних автомобілів до сервісу Robotaxi, операційну діяльність якого контролюватиме Tesla. Отже, автомобілі клієнтів зможуть рухатися без нагляду водія лише в районах, де вже працює Robotaxi компанії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Наразі сервіс Tesla Robotaxi діє у шести міських агломераціях США, а його зони обслуговування охоплюють лише частини міст. Наприклад, у Маямі зона охоплює переважно Вест-Маямі та смугу в напрямку Дорала і Світвотера. У липні Tesla також запустила обмежені геозони в Орландо й Тампі.

Обмеження сервісу

У межах цих зон роботаксі використовує переважно маршрути з невисокою швидкістю, здебільшого уникає автомагістралей і складніших районів міста. У районі затоки Сан-Франциско сервіс не є повністю безпілотним: правила Каліфорнії вимагають присутності водія безпеки в кожному автомобілі.

Tesla повідомила, що до кінця третього кварталу її Robotaxi подолало майже 2 млн миль у режимі без нагляду водія. Це сталося приблизно через місяць після приєднання Cybercab до автопарку в Остіні. Власникам автомобілів із комп'ютером HW3, які придбали FSD, уже повідомляли, що їхнє обладнання не може забезпечити FSD без нагляду водія, а чіткого плану модернізації Tesla не оголосила.

Читай нас у