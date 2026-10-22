Tesla poinformowała, że w drugim kwartale 2027 roku może udostępnić w USA funkcję Full Self-Driving bez nadzoru kierowcy dla samochodów klientów. Jednocześnie, zgodnie z opisem firmy, nie będzie to oznaczać możliwości korzystania z pojazdu bez kierowcy na dowolnych drogach: właściciele będą mogli dodawać samochody do zarządzanej przez Teslę sieci Robotaxi wyłącznie w wyznaczonych strefach.

Powiedział o tym szef działu sztucznej inteligencji Tesli, Ashok Elluswamy, podczas rozmowy dotyczącej wyników finansowych firmy za trzeci kwartał 2026 roku. Jak podaje Electrek, odpowiedź dotycząca terminu padła w odpowiedzi na pytanie akcjonariuszy detalicznych, które poparło około 1,1 mln akcji.

Tylko w strefach Robotaxi

Według Elluswamy’ego pierwszym etapem ma być podłączenie prywatnych samochodów do usługi Robotaxi, której działalność operacyjną będzie kontrolować Tesla. Zatem samochody klientów będą mogły poruszać się bez nadzoru kierowcy tylko na obszarach, gdzie już działa firmowa usługa Robotaxi.

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Usługa Tesla Robotaxi działa obecnie w sześciu amerykańskich aglomeracjach miejskich, a jej strefy obsługi obejmują jedynie części miast. Na przykład w Miami strefa obejmuje głównie West Miami oraz pas w kierunku Doral i Sweetwater. W lipcu Tesla uruchomiła również ograniczone strefy geograficzne w Orlando i Tampie.

Ograniczenia usługi

W tych strefach robotaxi korzysta głównie z tras o niskiej prędkości, w większości unika autostrad i bardziej złożonych części miasta. W rejonie Zatoki San Francisco usługa nie jest w pełni bezzałogowa: przepisy Kalifornii wymagają obecności kierowcy bezpieczeństwa w każdym pojeździe.

Tesla poinformowała, że do końca trzeciego kwartału jej Robotaxi przejechało niemal 2 mln mil bez nadzoru kierowcy. Stało się to około miesiąc po dołączeniu Cybercab do floty w Austin. Właściciele samochodów z komputerem HW3, którzy kupili FSD, byli już informowani, że ich sprzęt nie może zapewnić FSD bez nadzoru kierowcy, a Tesla nie ogłosiła jasnego planu modernizacji.

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