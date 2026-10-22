Tesla表示，可能在2027年第二季度向美国客户车辆开放无需驾驶员监督的完全自动驾驶（Full Self-Driving）功能。与此同时，按照该公司的描述，这并不意味着车辆可以在任何道路上无驾驶员行驶：车主只能在指定区域将车辆加入由Tesla管理的Robotaxi网络。

Tesla人工智能负责人阿肖克·埃卢斯瓦米在公司2026年第三季度财报电话会议上作出了上述表示。据Electrek报道，关于时间表的答复是针对散户股东提出的问题，该问题获得约110万股支持。

仅限Robotaxi区域

埃卢斯瓦米表示，第一阶段预计是将私家车接入Robotaxi服务，其运营将由Tesla控制。因此，客户车辆只能在该公司Robotaxi已运营的区域内无需驾驶员监督行驶。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

目前，Tesla Robotaxi服务在美国六个城市群运营，其服务区域仅覆盖城市的部分地区。例如，在迈阿密，该区域主要覆盖西迈阿密以及通往多拉尔和斯威特沃特的一条地带。7月，Tesla还在奥兰多和坦帕推出了有限的地理围栏区域。

服务限制

在这些区域内，Robotaxi主要使用低速路线，基本避开高速公路和城市中更复杂的区域。在旧金山湾区，该服务并非完全无人驾驶：加利福尼亚州的规定要求每辆车内都配备一名安全驾驶员。

Tesla表示，截至第三季度末，其Robotaxi已在无需驾驶员监督的情况下行驶近200万英里。这发生在Cybercab加入奥斯汀车队约一个月后。配备HW3计算机且购买了FSD的车主此前已获告知，他们的硬件无法支持无需驾驶员监督的FSD，而Tesla尚未公布明确的升级计划。

关注我们在