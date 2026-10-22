General Motors объявила о намерении добавить гибридные автомобили в нескольких сегментах рынка США. Об этом генеральный директор компании Мэри Барра заявила 20 октября во время телефонной конференции по итогам третьего квартала, сообщает OilPrice. В то время цена бензина в США составляла 4,28 доллара за галлон против 3,04 доллара годом ранее.

Гибриды в существующих сегментах

Отвечая на вопрос аналитика UBS Джо Спэка, Барра заявила, что у компании будут гибриды. По ее словам, GM раскроет больше подробностей ближе к запуску моделей. Гибриды появятся в сегментах, в которых General Motors уже представлена.

Барра отметила, что значительная часть нынешней активности на рынке гибридов приходится на компактные и среднеразмерные автомобили, а также минивэны — сегменты, в которых GM сейчас не работает. По ее словам, гибридные модели уже добавлены в планы компании, поэтому они не потребуют дополнительных капитальных затрат и инженерных разработок.

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Продажи и цены на топливо

В третьем квартале General Motors продала в США 670 974 автомобиля — на 37 751 больше, чем Toyota. В то же время продажи GM на американском рынке сократились на 6%. Барра также сказала, что повышение цен на дизельное топливо является недавним явлением. По ее оценке, дизельные автомобили GM и до этого были экономичнее гибридных грузовиков, а стоимость владения ими была ниже. По данным Reuters, розничные цены на дизельное топливо в США оставались выше 6 долларов за галлон с сентября.

Продажи электрифицированных автомобилей Toyota в квартале выросли на 28,5% — до 363 367 единиц, или 57,4% общего объема компании. Общие продажи Toyota в США увеличились на 0,6% и достигли 633 223 автомобилей.

Исследователи Resources for the Future подсчитали, что примерно 56 тысяч американских домохозяйств, которые с февраля по май должны были приобрести бензиновый автомобиль, выбрали гибриды или электромобили после роста цены бензина примерно с 3 до 4,5 доллара за галлон. Из них 38 тысяч выбрали обычные гибриды, а 18 тысяч — электромобили, почти все из которых были подключаемыми гибридами. Финансовый директор GM Пол Джейкобсон также заявил, что при нынешних ценах на нефть и топливо проникновение электромобилей на рынок может продолжать расти.

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