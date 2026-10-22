В Европейском Союзе в сентябре 2026 года зарегистрировали 290 117 новых полностью электрических автомобилей, что на 72,9% больше, чем годом ранее. Общее количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС выросло на 9,3% — до 971 048 единиц. Об этом со ссылкой на Европейскую ассоциацию производителей автомобилей ACEA сообщает Anadolu Agency.

Рост на крупнейших рынках

Регистрации электромобилей во Франции за месяц выросли на 107,5%, а в Германии — на 94,7%. В Испании показатель увеличился на 71,7%, в Италии — на 47,3%.

Регистрации гибридных автомобилей в сентябре выросли на 7,3% — до 330 693 единиц. Продажи подключаемых гибридов увеличились на 11,7%, до 102 267 автомобилей. В то же время регистрации бензиновых машин сократились на 23,4%, а дизельных — на 29,6%.

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Доля электромобилей за девять месяцев

В январе—сентябре в ЕС зарегистрировали 1,93 млн полностью электрических автомобилей — на 48,5% больше в годовом выражении. Их доля на рынке выросла до 22,7% против 16,1% за аналогичный период 2025 года. Электромобили стали вторым по популярности типом силовой установки после гибридов.

Больше всего электромобилей за девять месяцев зарегистрировали в Германии — 604 144 единицы, что на 58,1% больше, чем годом ранее. Во Франции этот показатель составил 387 342 автомобиля, или на 79,1% больше. В Бельгии регистрации выросли на 15,7%, до 125 220 машин, а в Дании — на 40,3%, до 124 049.

Гибриды оставались наиболее распространенным выбором покупателей: их регистрации за девять месяцев выросли на 10,7%, до 3,09 млн единиц, а доля рынка составила 36,3%. Доля подключаемых гибридов увеличилась с 9% до 10,1%. В то же время доля бензиновых автомобилей сократилась с 27,7% до 21,2%, дизельных — с 9,3% до 7,1%.

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