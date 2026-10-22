We wrześniu 2026 roku w Unii Europejskiej zarejestrowano 290 117 nowych w pełni elektrycznych samochodów, o 72,9% więcej niż rok wcześniej. Łączna liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w UE wzrosła o 9,3%, do 971 048 sztuk. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA.

Wzrost na największych rynkach

Rejestracje samochodów elektrycznych we Francji wzrosły w ciągu miesiąca o 107,5%, a w Niemczech o 94,7%. W Hiszpanii wskaźnik zwiększył się o 71,7%, a we Włoszech o 47,3%.

Rejestracje samochodów hybrydowych we wrześniu wzrosły o 7,3%, do 330 693 sztuk. Sprzedaż hybryd typu plug-in zwiększyła się o 11,7%, do 102 267 samochodów. Jednocześnie rejestracje aut benzynowych spadły o 23,4%, a diesli o 29,6%.

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Udział samochodów elektrycznych w ciągu dziewięciu miesięcy

Od stycznia do września w UE zarejestrowano 1,93 mln w pełni elektrycznych samochodów, o 48,5% więcej rok do roku. Ich udział w rynku wzrósł do 22,7% wobec 16,1% w analogicznym okresie 2025 roku. Samochody elektryczne stały się drugim najpopularniejszym rodzajem napędu po hybrydach.

Najwięcej samochodów elektrycznych w ciągu dziewięciu miesięcy zarejestrowano w Niemczech — 604 144 sztuki, o 58,1% więcej niż rok wcześniej. We Francji wskaźnik wyniósł 387 342 samochody, czyli o 79,1% więcej. W Belgii rejestracje wzrosły o 15,7%, do 125 220 pojazdów, a w Danii o 40,3%, do 124 049.

Hybrydy pozostawały najczęstszym wyborem kupujących: ich rejestracje w ciągu dziewięciu miesięcy wzrosły o 10,7%, do 3,09 mln sztuk, a udział w rynku wyniósł 36,3%. Udział hybryd typu plug-in wzrósł z 9% do 10,1%. Jednocześnie udział aut benzynowych spadł z 27,7% do 21,2%, a diesli z 9,3% do 7,1%.

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