欧盟9月电动汽车销量增长73%——阿纳多卢通讯社

2026年9月，欧盟新注册290,117辆纯电动汽车，同比增长72.9%。欧盟新乘用车注册总量增长9.3%，至971,048辆。阿纳多卢通讯社援引欧洲汽车制造商协会（ACEA）的数据报道了这一消息。

最大市场的增长

法国电动汽车注册量环比增长107.5%，德国增长94.7%。西班牙的这一指标增长71.7%，意大利增长47.3%。

9月，混合动力汽车注册量增长7.3%，至330,693辆。插电式混合动力汽车销量增长11.7%，至102,267辆。与此同时，汽油车注册量下降23.4%，柴油车注册量下降29.6%。

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九个月内电动汽车的市场份额

1月至9月，欧盟注册了193万辆纯电动汽车，同比增长48.5%。其市场份额升至22.7%，而2025年同期为16.1%。电动汽车成为仅次于混合动力汽车的第二受欢迎动力类型。

九个月内，德国注册的电动汽车数量最多，为604,144辆，同比增长58.1%。法国为387,342辆，增长79.1%。比利时的注册量增长15.7%，至125,220辆；丹麦增长40.3%，至124,049辆。

混合动力汽车仍是购车者最常见的选择：其九个月注册量增长10.7%，至309万辆，市场份额为36.3%。插电式混合动力汽车的份额从9%升至10.1%。与此同时，汽油车份额从27.7%降至21.2%，柴油车份额从9.3%降至7.1%。

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