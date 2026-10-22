General Motors ogłosił zamiar dodania samochodów hybrydowych w kilku segmentach rynku USA. Dyrektor generalna firmy Mary Barra powiedziała o tym 20 października podczas telekonferencji poświęconej wynikom trzeciego kwartału, informuje OilPrice. W tym czasie cena benzyny w USA wynosiła 4,28 dolara za galon, wobec 3,04 dolara rok wcześniej.

Hybrydy w obecnych segmentach

Odpowiadając na pytanie analityka UBS Joe Spaka, Barra powiedziała, że firma będzie miała hybrydy. Jak zaznaczyła, GM ujawni więcej szczegółów bliżej premiery modeli. Hybrydy pojawią się w segmentach, w których General Motors jest już obecny.

Barra zaznaczyła, że znaczna część obecnej aktywności na rynku hybryd przypada na samochody kompaktowe i średniej wielkości, a także minivany — segmenty, w których GM obecnie nie działa. Według niej modele hybrydowe zostały już uwzględnione w planach firmy, dlatego nie będą wymagały dodatkowych nakładów kapitałowych ani prac inżynieryjnych.

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Sprzedaż i ceny paliw

W trzecim kwartale General Motors sprzedał w USA 670 974 samochody — o 37 751 więcej niż Toyota. Jednocześnie sprzedaż GM na rynku amerykańskim spadła o 6%. Barra powiedziała również, że wzrost cen oleju napędowego jest zjawiskiem niedawnym. Według jej oceny samochody GM z silnikami Diesla już wcześniej były oszczędniejsze niż hybrydowe ciężarówki, a koszt ich posiadania był niższy. Według Reutersa detaliczne ceny oleju napędowego w USA utrzymywały się powyżej 6 dolarów za galon od września.

Sprzedaż zelektryfikowanych samochodów Toyoty wzrosła w kwartale o 28,5%, do 363 367 sztuk, czyli do 57,4% całkowitego wolumenu firmy. Łączna sprzedaż Toyoty w USA zwiększyła się o 0,6% i osiągnęła 633 223 samochody.

Badacze z Resources for the Future obliczyli, że około 56 tysięcy amerykańskich gospodarstw domowych, które od lutego do maja miały kupić samochód benzynowy, wybrało hybrydy lub samochody elektryczne po wzroście ceny benzyny z około 3 do 4,5 dolara za galon. Spośród nich 38 tysięcy wybrało zwykłe hybrydy, a 18 tysięcy — samochody elektryczne, z których niemal wszystkie były hybrydami plug-in. Dyrektor finansowy GM Paul Jacobson również stwierdził, że przy obecnych cenach ropy i paliw penetracja rynku przez samochody elektryczne może nadal rosnąć.

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