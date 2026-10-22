General Motors оголосила про гібриди для кількох сегментів у США — OilPrice

General Motors оголосила про намір додати гібридні автомобілі в кількох сегментах ринку США. Про це генеральна директорка компанії Мері Барра заявила 20 жовтня під час телефонної конференції за підсумками третього кварталу, повідомляє OilPrice. На той час ціна бензину в США становила 4,28 долара за галон проти 3,04 долара роком раніше.

Гібриди у наявних сегментах

Відповідаючи на запитання аналітика UBS Джо Спака, Барра заявила, що компанія матиме гібриди. За її словами, більше подробиць GM розкриє ближче до запуску моделей. Гібриди з’являться в сегментах, у яких General Motors уже представлена.

Барра зазначила, що значна частина нинішньої активності на ринку гібридів припадає на компактні та середньорозмірні автомобілі, а також мінівени — сегменти, де GM зараз не працює. За її словами, гібридні моделі вже додано до планів компанії, тому вони не потребуватимуть додаткових капітальних витрат та інженерних розробок.

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Продажі та ціни на пальне

У третьому кварталі General Motors продала у США 670 974 автомобілі — на 37 751 більше, ніж Toyota. Водночас продажі GM на американському ринку скоротилися на 6%. Барра також сказала, що підвищення цін на дизельне пальне є недавнім явищем. За її оцінкою, дизельні автомобілі GM і до цього були економнішими за гібридні вантажівки, а вартість володіння ними була нижчою. За даними Reuters, роздрібні ціни на дизель у США залишалися вищими за 6 доларів за галон із вересня.

Продажі електрифікованих автомобілів Toyota у кварталі зросли на 28,5% — до 363 367 одиниць, або 57,4% загального обсягу компанії. Загальні продажі Toyota у США підвищилися на 0,6% і сягнули 633 223 автомобілів.

Дослідники Resources for the Future підрахували, що приблизно 56 тисяч американських домогосподарств, які з лютого до травня мали придбати бензиновий автомобіль, обрали гібриди або електромобілі після зростання ціни бензину приблизно з 3 до 4,5 долара за галон. Із них 38 тисяч обрали звичайні гібриди, а 18 тисяч — електромобілі, майже всі з яких були плагін-гібридами. Фінансовий директор GM Пол Джейкобсон також заявив, що за нинішніх цін на нафту й пальне проникнення електромобілів на ринок може й надалі зростати.

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