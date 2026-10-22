通用汽车宣布将在美国多个细分市场推出混合动力车型——OilPrice

通用汽车宣布，计划在美国市场的多个细分领域增加混合动力汽车。该公司首席执行官玛丽·巴拉10月20日在第三季度业绩电话会议上表示，OilPrice报道。当时，美国汽油价格为每加仑4.28美元，而一年前为3.04美元。

现有细分市场中的混合动力车型

在回答瑞银分析师乔·斯帕克的问题时，巴拉表示，公司将推出混合动力车型。她说，通用汽车将在车型上市临近时披露更多细节。混合动力车型将出现在通用汽车已经布局的细分市场中。

巴拉指出，目前混合动力市场中相当大一部分活动集中在紧凑型和中型汽车以及小型货车领域，而通用汽车目前并未涉足这些细分市场。她表示，混合动力车型已被纳入公司的计划，因此不需要额外的资本支出和工程开发。

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销量与燃油价格

第三季度，通用汽车在美国销售了670,974辆汽车，比丰田多37,751辆。与此同时，通用汽车在美国市场的销量下降了6%。巴拉还表示，柴油价格上涨是近期现象。她认为，通用汽车的柴油车型此前就比混合动力卡车更省油，且其拥有成本更低。据路透社报道，自9月以来，美国柴油零售价格一直高于每加仑6美元。

丰田电动化汽车的季度销量增长28.5%，达到363,367辆，占该公司总销量的57.4%。丰田在美国的总销量增长0.6%，达到633,223辆汽车。

Resources for the Future的研究人员估计，在汽油价格从每加仑约3美元上涨至4.5美元后，约5.6万户原本会在2月至5月期间购买燃油车的美国家庭选择了混合动力汽车或电动汽车。其中，3.8万户选择了普通混合动力汽车，1.8万户选择了电动汽车，后者几乎全部是插电式混合动力汽车。通用汽车首席财务官保罗·雅各布森也表示，在当前的石油和燃油价格下，电动汽车的市场渗透率可能继续增长。

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