Policja w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wystawiła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku 7 735 mandatów za nadmierny hałas pojazdów oraz nieautoryzowane modyfikacje silnika lub podwozia. W związku z tymi naruszeniami funkcjonariusze zatrzymali również 1 630 pojazdów, według danych policji w Dubaju, przytaczanych przez Motor1.

Naruszenia podzielono na dwie kategorie

Za nadmierny hałas policja odnotowała 2 045 naruszeń i zatrzymała 333 samochody. Większą część stanowiły przypadki nieautoryzowanej modyfikacji silnika lub podwozia: 5 690 naruszeń i 1 297 zatrzymanych pojazdów.

Dyrektor departamentu ruchu drogowego policji w Dubaju, brygadier Juma Salem bin Suwaidan, oświadczył, że zmodyfikowane silniki i układy wydechowe, które zwiększają hałas, mogą niepokoić mieszkańców dzielnic mieszkaniowych, zwłaszcza w nocy, oraz wpływać na dobrostan publiczny. Według niego policja będzie kontynuować kontrole i kampanie informacyjne dotyczące głośnych wydechów oraz niebezpiecznych modyfikacji.

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Mandaty i punkty karne

Prowadzenie pojazdu powodującego nadmierny hałas jest karane mandatem w wysokości 2 000 dirhamów i 12 punktami karnymi w prawie jazdy. Za nieautoryzowaną zmianę silnika lub podwozia przewidziano mandat w wysokości 1 000 dirhamów, 12 punktów karnych i zatrzymanie samochodu na 30 dni.

Policja przygotowuje się również do rozszerzenia użycia urządzeń do wykrywania i pomiaru hałasu pojazdów. Mieszkańcy mogą zgłaszać prawdopodobne naruszenia przez aplikację Dubai Police lub pod numerem 901.

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