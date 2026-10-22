Полиция Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах за первые девять месяцев 2026 года выписала 7 735 штрафов за чрезмерный шум автомобилей и несанкционированные изменения двигателя или шасси. В рамках этих нарушений правоохранители также задержали 1 630 транспортных средств, согласно данным полиции Дубая, которые приводит Motor1.

Нарушения разделили на две категории

За чрезмерный шум полиция зафиксировала 2 045 нарушений и задержала 333 автомобиля. Большую часть составили случаи несанкционированной модификации двигателя или шасси: 5 690 нарушений и 1 297 задержанных машин.

Директор дорожного департамента полиции Дубая бригадир Джума Салем бин Сувайдан заявил, что модифицированные двигатели и выхлопные системы, усиливающие шум, могут беспокоить жителей жилых районов, особенно ночью, и влиять на общественное благополучие. По его словам, полиция продолжит контроль и информационные кампании, посвященные громким выхлопам и опасным модификациям.

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Штрафы и штрафные баллы

Управление автомобилем, создающим чрезмерный шум, наказывается штрафом в 2 000 дирхамов и 12 штрафными баллами в водительских правах. За несанкционированное изменение двигателя или шасси предусмотрены штраф в 1 000 дирхамов, 12 штрафных баллов и задержание автомобиля на 30 дней.

Полиция также готовится расширить использование устройств для обнаружения и измерения шума транспортных средств. Сообщить о вероятных нарушениях жители могут через приложение Dubai Police или по номеру 901.

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