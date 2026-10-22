阿拉伯联合酋长国迪拜警方在2026年前九个月，因车辆噪声过大以及未经授权改装发动机或底盘，开出7,735张罚单。根据迪拜警方的数据，执法人员还在这些违规案件中扣留了1,630辆车辆，Motor1援引了该数据。

违规行为分为两类

警方针对噪声过大记录了2,045起违规，并扣留了333辆汽车。大部分为未经授权改装发动机或底盘的案件：5,690起违规，1,297辆汽车被扣留。

迪拜警方交通部门主管、准将朱马·萨利姆·本·苏韦丹表示，增加噪声的改装发动机和排气系统可能会打扰住宅区居民，尤其是在夜间，并影响公共福祉。他表示，警方将继续开展针对高噪声排气和危险改装的监管及宣传活动。

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罚款和罚分

驾驶产生过大噪声的车辆，将被处以2,000迪拉姆罚款，并在驾驶执照上记12个罚分。未经授权改装发动机或底盘，将被处以1,000迪拉姆罚款、12个罚分，并扣留车辆30天。

警方还准备扩大使用用于探测和测量车辆噪声的设备。居民可通过Dubai Police应用程序或拨打901举报疑似违规行为。

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