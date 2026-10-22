W Pakistanie projekt polityki motoryzacyjnej na lata 2026–2031 może doprowadzić do znacznego obniżenia cen części samochodów, w szczególności hybryd typu plug-in. Według wstępnych szacunków branżowych koszt takich pojazdów może spaść o ponad 20%, informuje Dawn.

Projekt utrzymuje stawkę podatku od sprzedaży na poziomie 1% dla akumulatorowych pojazdów elektrycznych. Dla hybryd typu plug-in proponowana jest stawka 9%, a dla elektrycznych pojazdów o wydłużonym zasięgu — 6%. We wcześniejszej wersji dokumentu proponowano jednolitą stawkę 1% dla wszystkich pojazdów wykorzystujących nowe źródła energii.

Oczekiwane obniżki cen

Według wstępnych szacunków branżowych zwykłe samochody benzynowe mogą potanieć o około 8–10%, a hybrydy — o około 9%. Największy spadek cen prognozowany jest dla hybryd typu plug-in. Pojazdy elektryczne o wartości importowej do 15 tys. dolarów mogą potanieć o około 22%, podczas gdy dla droższych modeli szacunek wynosi około 8%.

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Jednocześnie elektryczne pojazdy o wydłużonym zasięgu mogą zdrożeć o około 3% w ramach proponowanej struktury podatkowej. Przedstawiciele branży przypuszczają, że cena GAC Aion UT może spaść z około 6,4 mln do 5–5,2 mln rupii pakistańskich. W przypadku niektórych wersji Honda HR-V e:HEV, Haval Jolion i Toyota Corolla Altis potencjalne oszczędności mogą wynieść od 600 do 800 tys. rupii.

Obawy producentów części

Projekt przewiduje również stopniowe obniżenie ceł na lokalizowane części CKD do montażu samochodów — z 25% do 15% do roku fiskalnego 2031. Analitycy Topline Securities uważają, że ze względu na konkurencję korzyści z niższych ceł mogą zostać przekazane konsumentom, jednak może to zaszkodzić lokalnym producentom części.

Przewodniczący Pakistańskiego Stowarzyszenia Producentów Części i Akcesoriów Samochodowych Abdur Rehman Aizaz oświadczył, że import nowych i używanych samochodów już wywiera presję na branżę. Jak podkreślił, we wrześniu import nowych, w pełni zmontowanych samochodów wzrósł do 2407 sztuk z 391 w sierpniu, a używanych — do 2454 z 1185. Aizaz oszacował utratę przychodów lokalnych producentów części z powodu 4861 importowanych samochodów we wrześniu na około 7,3 mld rupii.

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