Japońskie Honda i Mitsubishi podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie opracowania pick-upa marki Honda opartego na Mitsubishi Triton dla rynku ASEAN, a Mitsubishi liczy na zwiększenie produkcji w swojej fabryce w Tajlandii. Sprzedaż modelu ma rozpocząć się w 2028 roku, informuje Motor1.

Będzie to pierwsza inicjatywa wzajemnych dostaw samochodów obu japońskich producentów. Umowa pozwoli Hondzie wejść do segmentu pick-upów w krajach ASEAN, gdzie firma obecnie nie ma takich modeli w swojej ofercie.

Podstawą będzie Mitsubishi Triton

Nowy samochód Hondy będzie oparty na Mitsubishi Triton — pick-upie o konstrukcji ramowej i ładowności około jednej tony, który na niektórych rynkach jest sprzedawany pod nazwą L200. Nazwy przyszłego modelu Hondy ani jego wyglądu jeszcze nie ujawniono.

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W zależności od kraju i wersji wyposażenia Triton jest dostępny z 2,4-litrowym silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem lub wolnossącym silnikiem benzynowym o tej samej pojemności. Najmocniejsza wersja z dwiema turbosprężarkami rozwija do 201 KM i 470 Nm momentu obrotowego oraz jest wyposażona w sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów. Dla Tritona oferowane są również napęd na wszystkie koła Super Select 4WD-II, blokada tylnego mechanizmu różnicowego i siedem trybów jazdy.

Premiera dla ASEAN

Premiera w 2028 roku jest planowana wyłącznie na rynku ASEAN. W niektórych krajach Mitsubishi Triton może holować przyczepę o masie do 3,5 tony, jednak specyfikacje i wersje wyposażenia Hondy nie zostały jeszcze potwierdzone.

Współpraca Hondy, Nissana i Mitsubishi rozwija się w ramach ramowego strategicznego partnerstwa zawartego w sierpniu 2024 roku. Mitsubishi już dostarcza Nissana Navarę na szereg rynków, w tym do Australii i Nowej Zelandii. Wersja Tritona pod marką Honda będzie kolejnym przykładem wykorzystania jednej konstrukcyjnej podstawy przez różne marki.

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