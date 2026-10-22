本田将于2028年推出基于三菱Triton的皮卡——Motor1

日本本田和三菱已签署谅解备忘录，将为东盟市场开发一款基于三菱Triton的本田品牌皮卡；三菱则预计提高其泰国工厂的产量。该车型计划于2028年开始销售，Motor1报道。

这将是两家日本汽车制造商首次开展汽车相互供应计划。该协议将使本田进入东盟国家的皮卡细分市场，目前该公司在当地的产品阵容中没有此类车型。

以三菱Triton为基础

本田这款新车将基于三菱Triton打造。Triton是一款载重约一吨的非承载式皮卡，在部分市场以L200之名销售。本田未来车型的名称和外观尚未披露。

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根据国家和配置不同，Triton可配备2.4升涡轮柴油发动机，或同排量自然吸气汽油发动机。最强的双涡轮版本最大输出功率可达201马力，峰值扭矩为470牛·米，并配备六速自动变速箱。Triton还提供Super Select 4WD-II四轮驱动、后差速器锁止和七种驾驶模式。

面向东盟市场的上市

2028年的上市计划仅面向东盟市场。在一些国家，三菱Triton可牵引重量最高达3.5吨的拖车，但本田版本的技术规格和配置尚未得到确认。

本田、日产和三菱之间的合作正在2024年8月达成的框架战略合作伙伴关系内推进。三菱已向包括澳大利亚和新西兰在内的多个市场供应日产Navara。本田品牌的Triton版本将成为不同品牌使用同一结构基础的又一个例子。

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