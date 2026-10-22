Honda випустить пікап на базі Mitsubishi Triton у 2028 році — Motor1

Японські Honda та Mitsubishi підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розробки пікапа під брендом Honda на базі Mitsubishi Triton для ринку АСЕАН, а Mitsubishi розраховує збільшити обсяги виробництва на своєму заводі в Таїланді. Продажі моделі планують розпочати у 2028 році, повідомляє Motor1.

Це буде перша ініціатива двох японських автовиробників із взаємного постачання автомобілів. Угода дасть Honda змогу вийти в сегмент пікапів у країнах АСЕАН, де компанія нині не має таких моделей у лінійці.

Основа — Mitsubishi Triton

Новий автомобіль Honda базуватиметься на Mitsubishi Triton — рамному пікапі вантажопідйомністю близько однієї тонни, який на окремих ринках продається під назвою L200. Назву майбутньої моделі Honda та її зовнішність поки не розкрили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сам Triton залежно від країни та комплектації доступний із 2,4-літровим турбодизельним або атмосферним бензиновим двигуном такого самого об’єму. Найпотужніша версія з двома турбінами розвиває до 201 к. с. та 470 Нм крутного моменту й комплектується шестиступеневою автоматичною коробкою передач. Для Triton також пропонують повний привід Super Select 4WD-II, блокування заднього диференціала та сім режимів руху.

Запуск для АСЕАН

Запуск у 2028 році заплановано лише для ринку АСЕАН. У деяких країнах Mitsubishi Triton може буксирувати причеп масою до 3,5 тонни, однак характеристики та комплектації версії Honda ще не підтверджені.

Співпраця Honda, Nissan і Mitsubishi розвивається в межах рамкового стратегічного партнерства, укладеного в серпні 2024 року. Mitsubishi вже постачає Nissan Navara для низки ринків, зокрема Австралії та Нової Зеландії. Версія Triton під брендом Honda стане ще одним прикладом використання однієї конструктивної основи різними брендами.

Читай нас у