Honda выпустит пикап на базе Mitsubishi Triton в 2028 году — Motor1

Японские Honda и Mitsubishi подписали меморандум о взаимопонимании по разработке пикапа под брендом Honda на базе Mitsubishi Triton для рынка АСЕАН, при этом Mitsubishi рассчитывает увеличить объемы производства на своем заводе в Таиланде. Продажи модели планируют начать в 2028 году, сообщает Motor1.

Это станет первой инициативой двух японских автопроизводителей по взаимным поставкам автомобилей. Соглашение позволит Honda выйти в сегмент пикапов в странах АСЕАН, где у компании сейчас нет таких моделей в линейке.

Основа — Mitsubishi Triton

Новый автомобиль Honda будет основан на Mitsubishi Triton — рамном пикапе грузоподъемностью около одной тонны, который на отдельных рынках продается под названием L200. Название будущей модели Honda и ее внешний вид пока не раскрыты.

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Сам Triton в зависимости от страны и комплектации доступен с 2,4-литровым турбодизельным или атмосферным бензиновым двигателем такого же объема. Самая мощная версия с двумя турбинами развивает до 201 л. с. и 470 Нм крутящего момента и комплектуется шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Для Triton также предлагаются полный привод Super Select 4WD-II, блокировка заднего дифференциала и семь режимов движения.

Запуск для АСЕАН

Запуск в 2028 году запланирован только для рынка АСЕАН. В некоторых странах Mitsubishi Triton может буксировать прицеп массой до 3,5 тонны, однако характеристики и комплектации версии Honda еще не подтверждены.

Сотрудничество Honda, Nissan и Mitsubishi развивается в рамках рамочного стратегического партнерства, заключенного в августе 2024 года. Mitsubishi уже поставляет Nissan Navara для ряда рынков, в частности Австралии и Новой Зеландии. Версия Triton под брендом Honda станет еще одним примером использования одной конструктивной основы разными брендами.

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