В США Tesla намерена до конца 2026 года начать поставки Cybercab частным клиентам. Об этом во время презентации финансовых результатов компании за третий квартал заявил вице-президент Tesla по инженерии Ларс Морави, сообщает InsideEVs.

Автомобили для парка Tesla

Морави отметил, что Cybercab производят на линии Tesla в Техасе. В то же время все автомобили, которые сейчас сходят с этой линии, направляют во внутренний парк роботакси компании. По данным издания, Tesla изготовила несколько сотен Cybercab для разработки.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что подавляющее большинство Cybercab будет принадлежать компании и использоваться ею для предоставления транспортных услуг. Он противопоставил эту модель другим автомобилям Tesla, в частности Model 3 и Model Y, которые, по его словам, предназначены прежде всего для частного владения.

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Вопрос частного владения

Маск ранее говорил, что Cybercab будет стоить менее 30 тысяч долларов. В то же время автомобиль не имеет руля, поэтому возможность его использования частными владельцами вне сервиса роботакси, как отмечает InsideEVs, остается открытым вопросом.

Tesla уже предлагает платные поездки на роботакси в Остине, штат Техас, и планирует вскоре расширить сервис на Даллас. InsideEVs также пишет, что федеральные власти расследуют использование компанией автомобиля без части оборудования, обычно требуемого федеральными правилами.

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