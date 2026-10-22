特斯拉计划在2026年底前开始在美国向私人客户交付Cybercab。特斯拉工程副总裁拉尔斯·莫拉维在公司第三季度财务业绩发布会上表示，InsideEVs报道。

用于特斯拉车队的车辆

莫拉维指出，Cybercab在特斯拉位于得克萨斯州的生产线上制造。与此同时，目前从该生产线下线的所有车辆都被送往公司的内部自动驾驶出租车车队。据该媒体报道，特斯拉已制造数百辆Cybercab用于开发。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，绝大多数Cybercab将归公司所有，并由公司用于提供运输服务。他将这一模式与其他特斯拉汽车进行了对比，包括Model 3和Model Y；他说，这些车型主要面向私人拥有。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

私人拥有的问题

马斯克此前表示，Cybercab的价格将低于3万美元。与此同时，该车没有方向盘，因此正如InsideEVs指出的那样，私人车主能否在自动驾驶出租车服务之外使用它仍是一个悬而未决的问题。

特斯拉已在得克萨斯州奥斯汀提供收费自动驾驶出租车服务，并计划很快将该服务扩展至达拉斯。InsideEVs还称，联邦当局正在调查该公司使用一辆缺少联邦法规通常要求的部分设备的车辆一事。

关注我们在