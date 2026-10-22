在美国，日本豪华汽车制造商Acura计划将其车型阵容从四款扩大至六款，并在本十年末前实现年销量20万辆。根据Motor1的报道，该公司在拉斯维加斯举行的会议上向经销商展示了新车型和改款车型。

两款新SUV

Acura已宣布两款新SUV：一款面向户外活动的车型，以及一款八座旗舰车型。据Motor1援引Automotive News的消息，基于Honda Passport打造的SUV预计将采用与众不同的设计，包括独特的发动机盖，但将使用相同的架构。它还将配备内燃机。

该车型预计将于2028年上半年开始销售。Acura表示，这款车将把前往自然环境旅行的能力与现代豪华设计相结合。

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这款八座旗舰SUV将成为该品牌最大的车型。目前该车已在开发中，预计将在本十年结束前开始生产。据Automotive News称，该车型可能采用下一代Acura MDX平台。该媒体还报道称，Honda可能会推出一款相关车型，其内部代号为Pilot XXL。

混合动力RDX和特别版本

Acura正在准备下一代RDX跨界车。现款车型的生产将于今年晚些时候结束，之后RDX将暂时从产品阵容中消失，并预计以混合动力版本回归。这将是Acura首款采用该公司双电机混合动力系统的汽车。

新款RDX还预计将开启品牌更新后的设计语言。此外，Acura计划于今年推出限量版Integra Type S，并向经销商展示了ADX和MDX跨界车的特别版本。2025年，Acura在美国销售了133,433辆汽车。

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