W USA japoński producent samochodów premium Acura planuje rozszerzyć swoją gamę z czterech do sześciu samochodów i osiągnąć roczną sprzedaż 200 tys. aut do końca dekady. Jak podaje Motor1, firma zaprezentowała dealerom nowe i zmodernizowane modele podczas spotkania w Las Vegas.

Dwa nowe SUV-y

Acura zapowiedziała już dwa nowe SUV-y: model do aktywnego wypoczynku oraz ośmiomiejscowy samochód flagowy. Według Automotive News, na które powołuje się Motor1, SUV oparty na Hondzie Passport ma otrzymać wyróżniający się design, w tym unikalną maskę, ale będzie wykorzystywać tę samą architekturę. Będzie też mieć silnik spalinowy.

Sprzedaż tego modelu ma rozpocząć się w pierwszej połowie 2028 roku. Acura oświadczyła, że samochód połączy możliwości wyjazdów na łono natury z nowoczesnym designem premium.

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Ośmiomiejscowy flagowy SUV stanie się największym samochodem marki. Jest już opracowywany, a rozpoczęcie produkcji jest oczekiwane przed końcem dekady. Według Automotive News model może otrzymać platformę następnej generacji Acura MDX. Publikacja informuje również, że Honda może przygotować spokrewniony samochód z wewnętrznym oznaczeniem Pilot XXL.

Hybrydowy RDX i wersje specjalne

Acura przygotowuje następną generację crossovera RDX. Produkcja obecnego modelu zakończy się później w tym roku, po czym RDX tymczasowo zniknie z gamy i ma powrócić w wersji hybrydowej. Ma to być pierwszy samochód Acura z dwusilnikowym systemem hybrydowym firmy.

Nowy RDX ma również zapoczątkować odświeżony język stylistyczny marki. Ponadto Acura planuje wypuścić w tym roku limitowaną Integrę Type S i zaprezentowała dealerom specjalne wersje crossoverów ADX oraz MDX. W 2025 roku Acura sprzedała w USA 133 433 samochody.

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