Amerykańska firma General Motors zaprezentowała platformę czwartej generacji dla samochodów elektrycznych podczas wydarzenia GM Forward w Nowym Jorku w USA. Według deklaracji producenta nowa architektura pozwoli zmniejszyć masę pojazdów o 15%, zwiększyć efektywność energetyczną o 20% oraz zastosować o 20% mniejszą łączną pojemność akumulatorów.

Jak informuje InsideEVs, platforma ma zostać zastosowana w najlepiej sprzedających się samochodach elektrycznych GM, przede wszystkim w segmencie crossoverów. Prezes GM Mark Reuss oświadczył, że jest ona przeznaczona dla pojazdów z kilku segmentów i ma pojawić się w najbliższym czasie, jednak firma nie podała konkretnych modeli ani dokładnych terminów wprowadzenia na rynek.

Nowe baterie i aerodynamika

Podstawą platformy mają być litowo-manganowe akumulatory o wysokiej zawartości manganu — LMR. GM twierdzi, że ta chemia jest tańsza od akumulatorów wysokoniklowych i ma o 33% wyższą gęstość energii niż litowo-żelazowo-fosforanowe akumulatory LFP.

Firma poinformowała również o poprawie właściwości aerodynamicznych o 25%. Pryzmatyczne ogniwa baterii mają zostać konstrukcyjnie zintegrowane z pojazdami. Według dyrektora GM ds. globalnej architektury pojazdów elektrycznych, Zaca Walkera, ma to poprawić rozmieszczenie baterii, w tym umożliwić produkcję niższych i bardziej aerodynamicznych samochodów.

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GM przeprojektował również moduły napędowe i elektronikę mocy. Firma podała, że udało się zmniejszyć liczbę części wewnątrz każdego silnika elektrycznego o 40%.

Centralna jednostka obliczeniowa

Nowa architektura elektryczna i obliczeniowa przewiduje jedną centralną jednostkę obliczeniową w przedniej części pojazdu. Będzie ona odpowiadać za systemy percepcji, napęd, bezpieczeństwo i sterowanie podwoziem. GM oświadczył, że ta podstawa zapewni moc obliczeniową do jednoczesnego działania zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji w kabinie oraz autonomicznej jazdy.

Według deklaracji GM nowy system będzie miał o 30% mniej okablowania, 40 razy większą moc obliczeniową i o 50% szybszą łączność komórkową. Architektura obliczeniowa zadebiutuje w Cadillacu Escalade IQ roku modelowego 2028 i ma być ważna dla pierwszego systemu jazdy GM, który nie będzie wymagał od kierowcy stałego obserwowania drogi.

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