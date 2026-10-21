Ford wycofuje 102 159 ciężarówek F-Series z roczników modelowych 2025–2026 z powodu defektu modułu zestawu wskaźników. Usterka może powodować, że wskazówki analogowego prędkościomierza i obrotomierza zacinają się, poruszają chaotycznie lub pokazują nieprawidłowe dane, informuje Motor1.

Jakie modele objęto wycofaniem

Akcja serwisowa 26C46 obejmuje wybrane Fordy F-250, F-350, F-450, F-550 i F-600 Super Duty z roczników modelowych 2025 i 2026. Dotyczy także Fordów F-150 i F-750 Super Duty z roku modelowego 2026.

Wycofaniem nie są objęte wszystkie ciężarówki ze wskazanych roczników modelowych, lecz wyłącznie pojazdy z modułami zestawu wskaźników z określonej partii dostawcy. Kampanii nadano numer 26V653.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak zostanie usunięta usterka

Dealerzy będą wymieniać wadliwe moduły zestawu wskaźników. Zdalna aktualizacja usuwająca problem nie jest dostępna, ponieważ naprawa wymaga wymiany sprzętu.

Właściciele zaczną otrzymywać listy z powiadomieniem od 26 października. Ford planuje zapewnić dostępność części zamiennych w okresie od 7 do 11 grudnia. Na moment złożenia dokumentów dotyczących wycofania firma nie zgłosiła potwierdzonych wypadków ani obrażeń związanych z defektem. Właściciele mogą sprawdzić po numerze VIN, czy kampania dotyczy ich pojazdu, za pośrednictwem serwisu Forda lub strony NHTSA, używając numeru 26V653.

Czytaj nas na