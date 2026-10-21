福特因仪表盘模块缺陷召回102,159辆2025至2026款F-Series卡车。该故障可能导致模拟车速表和转速表的指针卡住、无规则移动或显示错误数据，Motor1报道。

哪些车型受到召回影响

召回活动26C46涉及部分2025和2026款福特F-250、F-350、F-450、F-550和F-600 Super Duty车型，也涉及2026款福特F-150和F-750 Super Duty。

此次召回并不涵盖上述年份的所有卡车，仅涉及配备来自特定供应商批次仪表盘模块的车辆。该活动编号为26V653。

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将如何修复故障

经销商将更换有缺陷的仪表盘模块。由于维修需要更换硬件，无法通过远程更新解决该问题。

车主将从10月26日起开始收到通知信。福特计划在12月7日至11日期间提供备件。该公司表示，截至提交召回文件时，尚未报告与该缺陷相关的已确认事故或伤害。车主可通过福特服务平台或NHTSA网站，使用编号26V653并输入VIN码，查询其车辆是否受此次活动影响。

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