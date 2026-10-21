Ford отзывает 102 159 грузовиков F-Series 2025–2026 модельных годов из-за дефекта модуля панели приборов. Неисправность может приводить к тому, что стрелки аналоговых спидометра и тахометра зависают, движутся хаотично или показывают некорректные данные, сообщает Motor1.

Какие модели попали под отзыв

Кампания по отзыву 26C46 охватывает отдельные Ford F-250, F-350, F-450, F-550 и F-600 Super Duty 2025 и 2026 модельных годов. Она также касается Ford F-150 и F-750 Super Duty 2026 модельного года.

Отзыв распространяется не на все грузовики указанных модельных годов, а только на автомобили с модулями панели приборов из определенной партии поставщика. Кампании присвоен номер 26V653.

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Как будут устранять неисправность

Дилеры будут заменять неисправные модули панели приборов. Дистанционное обновление для устранения проблемы недоступно, поскольку ремонт требует замены оборудования.

Владельцам начнут отправлять письма с уведомлением с 26 октября. Ford планирует обеспечить доступность запасных частей в период с 7 по 11 декабря. Компания не сообщала о подтвержденных ДТП или травмах, связанных с дефектом, по состоянию на момент подачи документов об отзыве. Владельцы могут проверить, распространяется ли кампания на их автомобиль, по VIN-коду через сервис Ford или сайт NHTSA, используя номер 26V653.

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