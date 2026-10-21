Kia представила в Южной Корее два концепта патрульных электромобилей, созданных на базе кроссовера EV5 и фургона PV5. Автомобили показали на Международной выставке индустрии общественной безопасности 2026 года, сообщает Electrek.

Оба концепта получили специальные световые сигналы, сирены и полицейскую маркировку на кузове. В Kia заявили, что EV5 может быть пригоден для патрульной службы благодаря просторному салону и багажному отделению объемом до 965 литров. Для хранения служебного оборудования в автомобиле также предусмотрели дополнительную багажную панель.

Патрульный фургон с искусственным интеллектом

Концепт AI Patrol Car создали на базе пятиместного электрического фургона PV5. Его оснастили тремя 4K-камерами с искусственным интеллектом, а на крыше разместили площадку для посадки дрона.

Камеры, установленные спереди и сзади автомобиля, должны распознавать опасные ситуации и автоматически предупреждать водителя. По данным Kia, система способна выявлять огнестрельное и холодное оружие, биты и другие предметы, а также фиксировать случаи, когда человек упал.

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Дрон для наземного наблюдения

Патрульный фургон оборудовали дроном для наземного наблюдения, который заряжается в док-станции во время движения. Дрон оснащен тепловизионной камерой с 90-кратным зумом; в Kia утверждают, что он может считывать номерные знаки и помогать в поиске убегающего человека.

Компания разрабатывала ИИ-патрульные автомобили совместно с Национальным агентством полиции Южной Кореи и проводила учебные программы по внедрению электромобилей. По информации Kia, такие машины использует подразделение широкомасштабного превентивного патрулирования Столичного полицейского агентства Сеула с июля.

Kia планирует и дальше разрабатывать специализированные решения на базе своих электромобилей для полиции и других учреждений государственного сектора.

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