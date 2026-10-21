Kia представила поліцейські версії EV5 та PV5 у Південній Кореї — Electrek

Kia представила в Південній Кореї два концепти патрульних електромобілів, створені на базі кросовера EV5 та фургона PV5. Автомобілі показали на Міжнародній виставці індустрії громадської безпеки 2026 року, повідомляє Electrek.

Обидва концепти отримали спеціальні світлові сигнали, сирени та поліцейське маркування на кузові. У Kia заявили, що EV5 може бути придатним для патрульної служби завдяки просторому салону та багажному відділенню обсягом до 965 літрів. Для зберігання службового обладнання в автомобілі також передбачили додаткову багажну панель.

Патрульний фургон зі штучним інтелектом

Концепт AI Patrol Car створили на основі п’ятимісного електричного фургона PV5. Його оснастили трьома 4K-камерами зі штучним інтелектом, а на даху розмістили майданчик для посадки дрона.

Камери, встановлені спереду та ззаду автомобіля, мають розпізнавати небезпечні ситуації й автоматично попереджати водія. За даними Kia, система здатна виявляти вогнепальну та холодну зброю, біти й інші предмети, а також фіксувати випадки, коли людина впала.

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Дрон для наземного спостереження

Патрульний фургон обладнали дроном для наземного спостереження, який заряджається в док-станції під час руху. Дрон оснащений тепловізійною камерою з 90-кратним зумом; у Kia стверджують, що він може зчитувати номерні знаки та допомагати в пошуку людини, яка тікає.

Компанія розробляла AI-патрульні автомобілі спільно з Національним агентством поліції Південної Кореї та проводила навчальні програми для впровадження електромобілів. За інформацією Kia, такі машини використовує підрозділ широкомасштабного превентивного патрулювання Столичного поліцейського агентства Сеула з липня.

Kia планує надалі розробляти спеціалізовані рішення на базі своїх електромобілів для поліції та інших установ державного сектору.

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