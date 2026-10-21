Kia zaprezentowała w Korei Południowej dwa koncepcyjne elektryczne pojazdy patrolowe, stworzone na bazie crossovera EV5 i furgonu PV5. Samochody pokazano na Międzynarodowych Targach Przemysłu Bezpieczeństwa Publicznego 2026, informuje Electrek.

Oba koncepty otrzymały specjalne sygnały świetlne, syreny i policyjne oznakowanie nadwozia. W Kia oświadczyli, że EV5 może nadawać się do służby patrolowej dzięki przestronnemu wnętrzu i bagażnikowi o pojemności do 965 litrów. W samochodzie przewidziano także dodatkowy panel bagażowy do przechowywania wyposażenia służbowego.

Furgon patrolowy ze sztuczną inteligencją

Koncept AI Patrol Car stworzono na bazie pięciomiejscowego elektrycznego furgonu PV5. Wyposażono go w trzy kamery 4K ze sztuczną inteligencją, a na dachu umieszczono platformę do lądowania drona.

Kamery zamontowane z przodu i z tyłu pojazdu mają rozpoznawać niebezpieczne sytuacje i automatycznie ostrzegać kierowcę. Według danych Kia system może wykrywać broń palną i białą, kije oraz inne przedmioty, a także rejestrować przypadki, gdy człowiek upadł.

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Dron do obserwacji naziemnej

Furgon patrolowy wyposażono w drona do obserwacji naziemnej, który ładuje się w stacji dokującej podczas jazdy. Dron jest wyposażony w kamerę termowizyjną z 90-krotnym zoomem; w Kia twierdzą, że może odczytywać tablice rejestracyjne i pomagać w poszukiwaniu uciekającej osoby.

Firma opracowywała patrole AI wspólnie z Narodową Agencją Policji Korei Południowej i prowadziła programy szkoleniowe dotyczące wdrażania pojazdów elektrycznych. Według informacji Kia takie samochody są wykorzystywane przez jednostkę prewencyjnego patrolowania na dużą skalę Stołecznej Agencji Policji w Seulu od lipca.

Kia planuje nadal opracowywać specjalistyczne rozwiązania oparte na swoich pojazdach elektrycznych dla policji i innych instytucji sektora publicznego.

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