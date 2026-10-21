起亚在韩国推出了两款巡逻电动车概念车，分别基于EV5跨界车和PV5厢式货车打造。这些车辆在2026年国际公共安全产业展览会上亮相，Electrek报道。

两款概念车均配备了特殊警灯、警报器以及车身警用标识。起亚表示，EV5凭借宽敞的车厢和容积最高达965升的行李厢，可能适合巡逻执勤。车辆还配备了额外的行李面板，用于存放执勤装备。

搭载人工智能的巡逻厢式货车

AI Patrol Car概念车基于五座PV5电动厢式货车打造。该车配备了三台搭载人工智能的4K摄像头，车顶还设置了无人机降落平台。

安装在车辆前后部的摄像头可识别危险情况并自动向驾驶员发出警告。起亚表示，该系统能够识别枪械、刀具、球棒及其他物品，还能记录人员跌倒的情况。

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用于地面监控的无人机

这款巡逻厢式货车配备了一架用于地面监控的无人机，该无人机可在车辆行驶期间通过停靠站充电。无人机配有具备90倍变焦功能的热成像摄像头；起亚称，它能够识别车牌，并协助搜寻逃跑人员。

该公司与韩国国家警察厅共同开发了AI巡逻车辆，并开展了电动车推广培训项目。根据起亚的信息，首尔警察厅大规模预防性巡逻部门自7月起一直在使用此类车辆。

起亚计划继续基于其电动车为警察及其他公共部门机构开发专业解决方案。

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