Американская компания General Motors на мероприятии GM Forward в Нью-Йорке, США, представила платформу четвертого поколения для электромобилей. По заявлению автопроизводителя, новая архитектура позволит уменьшить массу машин на 15%, повысить энергоэффективность на 20% и использовать на 20% меньшую суммарную емкость аккумуляторов.

Как сообщает InsideEVs, платформу планируют применять в электромобилях GM с наибольшими объемами продаж, прежде всего в сегменте кроссоверов. Президент GM Марк Ройсс заявил, что она предназначена для автомобилей нескольких сегментов и должна появиться в ближайшее время, однако конкретных моделей и точных сроков запуска компания не назвала.

Новые батареи и аэродинамика

Основой платформы должны стать литий-марганцевые аккумуляторы с высоким содержанием марганца — LMR. В GM утверждают, что такая химия дешевле высоконикелевых батарей и имеет на 33% более высокую плотность энергии, чем литий-железо-фосфатные аккумуляторы LFP.

Компания также заявила об улучшении аэродинамических характеристик на 25%. Призматические элементы батареи планируют конструктивно интегрировать в автомобили. По словам директора GM по глобальной архитектуре электромобилей Зака Уокера, это должно улучшить компоновку батареи, в частности позволить сделать автомобили ниже и аэродинамичнее.

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GM также переработала приводные модули и силовую электронику. Компания заявила, что количество деталей внутри каждого электромотора удалось сократить на 40%.

Центральный вычислительный блок

Новая электрическая и вычислительная архитектура предусматривает один центральный вычислительный блок в передней части автомобиля. Он будет отвечать за системы восприятия, тягу, безопасность и управление шасси. В GM заявили, что эта основа обеспечит вычислительную мощность для одновременной работы сложных систем искусственного интеллекта в салоне и автономного вождения.

По заявлению GM, новая система будет иметь на 30% меньше проводки, в 40 раз большую вычислительную мощность и на 50% более быстрое сотовое соединение. Вычислительная архитектура дебютирует в Cadillac Escalade IQ 2028 модельного года и должна стать важной для первой системы вождения GM, которая не потребует от водителя постоянно следить за дорогой.

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