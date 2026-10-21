GM推出电动车平台，电池总容量减少20% — InsideEVs

美国公司通用汽车在美国纽约举行的GM Forward活动上推出了第四代电动车平台。该汽车制造商表示，新架构将使车辆重量减轻15%，能效提高20%，并使用减少20%的电池总容量。

据InsideEVs报道，该平台计划用于GM销量最高的电动车，主要是在跨界车细分市场。GM总裁马克·鲁斯表示，该平台面向多个细分市场的车型，并将在近期推出，但公司没有公布具体车型和确切的上市时间。

新型电池与空气动力学

该平台的基础将是高锰含量的锂锰电池，即LMR电池。GM称，这种化学体系比高镍电池更便宜，且能量密度比磷酸铁锂LFP电池高33%。

该公司还宣布空气动力学性能提升25%。棱柱形电芯计划在结构上集成到车辆中。GM全球电动车架构总监扎克·沃克表示，这将改善电池布置，尤其能够使车辆更低矮、更符合空气动力学。

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GM还重新设计了驱动模块和功率电子设备。该公司表示，每台电动机内部的零部件数量成功减少了40%。

中央计算单元

新的电气和计算架构在车辆前部设置一个中央计算单元。它将负责感知系统、牵引、安全和底盘控制。GM表示，这一基础将提供计算能力，以同时运行车内复杂的人工智能系统和自动驾驶。

GM表示，新系统的线束将减少30%，计算能力提高40倍，蜂窝连接速度提高50%。该计算架构将首次搭载于2028款凯迪拉克Escalade IQ，并将对GM首个无需驾驶员持续观察道路的驾驶系统至关重要。

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