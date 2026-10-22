Porsche запустила беспроводную зарядку для Cayenne Electric — Electrek

Porsche начала поэтапно внедрять систему беспроводной индукционной зарядки для электрического внедорожника Cayenne Electric. Владельцу автомобиля не нужно подключать кабель: чтобы начать зарядку, следует припарковать машину над зарядной платформой, установленной на парковочном месте.

Как работает система

Система Porsche Wireless Charging состоит из зарядного модуля в нижней части автомобиля и наземной платформы. Porsche называет наземное устройство защищённым от погодных условий и пригодным для установки под открытым небом.

По данным Electrek, производитель заявляет о мощности зарядки до 11 кВт и эффективности около 90%. В Porsche отмечают, что система рассчитана на удобную ночную зарядку.

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Защита во время зарядки

Комплекс имеет встроенные механизмы безопасности, в частности датчики движения и систему обнаружения посторонних металлических предметов. Зарядка автоматически прекращается, если к автомобилю или платформе приближается живое существо, а также когда на платформе лежит металлический предмет, который нагревается.

Porsche постепенно разворачивает Porsche Wireless Charging в разных странах. Систему уже можно заказать в Германии и на других европейских рынках.

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