Porsche uruchomiło bezprzewodowe ładowanie dla Cayenne Electric — Electrek

Porsche rozpoczęło stopniowe wdrażanie systemu bezprzewodowego ładowania indukcyjnego dla elektrycznego SUV-a Cayenne Electric. Właściciel samochodu nie musi podłączać kabla: aby rozpocząć ładowanie, należy zaparkować auto nad platformą ładującą zainstalowaną na miejscu parkingowym.

Jak działa system

System Porsche Wireless Charging składa się z modułu ładującego w dolnej części samochodu oraz platformy naziemnej. Porsche określa urządzenie naziemne jako odporne na warunki atmosferyczne i nadające się do instalacji na zewnątrz.

Według Electrek, producent deklaruje moc ładowania do 11 kW oraz sprawność na poziomie około 90%. Porsche zaznacza, że system jest przeznaczony do wygodnego ładowania nocnego.

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Ochrona podczas ładowania

Kompleks ma wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, w tym czujniki ruchu oraz system wykrywania obcych metalowych przedmiotów. Ładowanie automatycznie się zatrzymuje, jeśli do samochodu lub platformy zbliży się żywa istota, a także gdy na platformie znajduje się metalowy przedmiot, który się nagrzewa.

Porsche stopniowo wdraża Porsche Wireless Charging w różnych krajach. System można już zamówić w Niemczech i na innych rynkach europejskich.

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