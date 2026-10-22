Porsche запустила бездротове заряджання для Cayenne Electric — Electrek

Porsche почала поетапно впроваджувати систему бездротового індукційного заряджання для електричного позашляховика Cayenne Electric. Власникові автомобіля не потрібно під’єднувати кабель: щоб розпочати заряджання, слід припаркувати машину над зарядною платформою, встановленою на паркувальному місці.

Як працює система

Система Porsche Wireless Charging складається із зарядного модуля на нижній частині автомобіля та наземної платформи. Porsche називає наземний пристрій захищеним від погодних умов і придатним для встановлення просто неба.

За даними Electrek, виробник заявляє про потужність заряджання до 11 кВт та ефективність близько 90%. У Porsche зазначають, що система розрахована на зручне нічне заряджання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Захист під час заряджання

Комплекс має вбудовані механізми безпеки, зокрема датчики руху та систему виявлення сторонніх металевих предметів. Заряджання автоматично припиняється, якщо до автомобіля або платформи наближається жива істота, а також коли на платформі лежить металевий предмет, що нагрівається.

Porsche розгортає Porsche Wireless Charging у різних країнах поступово. Систему вже можна замовити в Німеччині та на інших європейських ринках.

Читай нас у