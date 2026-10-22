В США японский премиальный автопроизводитель Acura планирует расширить свой модельный ряд с четырех до шести автомобилей и к концу десятилетия выйти на ежегодные продажи в 200 тысяч машин. Как сообщает Motor1, компания представила новые и обновленные модели дилерам во время встречи в Лас-Вегасе.

Два новых внедорожника

Acura уже анонсировала два новых SUV: модель для активного отдыха и восьмиместный флагманский автомобиль. По данным Automotive News, на которые ссылается Motor1, внедорожник на базе Honda Passport должен получить отличительный дизайн, в частности уникальный капот, но будет использовать ту же архитектуру. Он также будет оснащен двигателем внутреннего сгорания.

Продажи этой модели должны начаться в первой половине 2028 года. В Acura заявили, что автомобиль совместит возможности для поездок на природу с современным премиальным дизайном.

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Восьмиместный флагманский SUV станет крупнейшим автомобилем марки. Его уже разрабатывают, а начало производства ожидается до конца десятилетия. По данным Automotive News, модель может получить платформу следующего поколения Acura MDX. Издание также сообщает, что Honda может подготовить родственный автомобиль с внутренним обозначением Pilot XXL.

Гибридный RDX и специальные версии

Acura готовит следующее поколение кроссовера RDX. Производство нынешней модели завершится позднее в этом году, после чего RDX временно исчезнет из линейки и должен вернуться в гибридной версии. Это должен быть первый автомобиль Acura с двухмоторной гибридной системой компании.

Новый RDX также должен положить начало обновленному языку дизайна бренда. Кроме того, Acura планирует выпустить в этом году лимитированную Integra Type S и представила дилерам специальные версии кроссоверов ADX и MDX. В 2025 году Acura продала в США 133 433 автомобиля.

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