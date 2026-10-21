Tesla опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2026 года: чистая прибыль, приходящаяся на обыкновенных акционеров по стандартам GAAP, составила $787 млн — на 43% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Общая выручка компании почти не изменилась и составила $28,046 млрд против $28,095 млрд годом ранее, сообщает Electrek. В отчете Tesla также сообщила о производственных проектах в США.

Финансовые показатели

Операционная прибыль Tesla сократилась на 56% в годовом выражении — до $718 млн. Операционная маржа составила 2,6% против 5,8% в третьем квартале 2025 года. Разводненная прибыль на акцию по GAAP снизилась на 44% — до $0,22.

Валовая прибыль выросла на 9%, до $5,494 млрд, а валовая маржа повысилась с 18% до 19,6%. Операционные расходы увеличились на 39%, до $4,776 млрд. Свободный денежный поток составил $1,531 млрд, тогда как капитальные расходы выросли на 110%, до $4,732 млрд.

Поставки и производственные проекты

В июле—сентябре Tesla произвела 464 391 автомобиль, что на 4% больше в годовом выражении, и поставила клиентам 486 532 машины — на 2% меньше, чем годом ранее. Поставки Model 3 и Model Y снизились на 1%, до 478 237 единиц. Поставки других моделей сократились на 48% — до 8 295 автомобилей.

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Автомобильная выручка компании уменьшилась на 3%, до $20,56 млрд. Доходы от производства и хранения энергии упали на 16%, до $2,881 млрд, тогда как сегмент услуг и других направлений вырос на 33% — до $4,605 млрд.

Компания заявила о начале серийного производства электрогрузовика Tesla Semi в Неваде и старте производства человекоподобного робота Optimus во Фримонте, штат Калифорния. Tesla также сообщила о запуске производства на Megafactory Texas, рассчитанной на выпуск систем хранения энергии Megapack с запланированной мощностью 50 ГВт·ч.

В Остине Tesla начала использовать Cybercab в своем парке роботакси. По данным компании, к концу квартала сервис роботакси преодолел почти 2 млн миль без надзора водителя. Tesla отдельно отметила, что FSD Supervised требует активного контроля водителя и не делает автомобиль автономным.

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