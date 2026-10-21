Tesla opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2026 roku: zysk netto przypadający na akcjonariuszy zwykłych według standardów GAAP wyniósł 787 mln dolarów, czyli o 43% mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Łączne przychody firmy niemal się nie zmieniły i wyniosły 28,046 mld dolarów wobec 28,095 mld dolarów rok wcześniej, informuje Electrek. W raporcie Tesla poinformowała również o projektach produkcyjnych w USA.

Wskaźniki finansowe

Zysk operacyjny Tesli spadł o 56% rok do roku, do 718 mln dolarów. Marża operacyjna wyniosła 2,6% wobec 5,8% w trzecim kwartale 2025 roku. Rozwodniony zysk na akcję według GAAP spadł o 44%, do 0,22 dolara.

Zysk brutto wzrósł o 9%, do 5,494 mld dolarów, a marża brutto zwiększyła się z 18% do 19,6%. Koszty operacyjne wzrosły o 39%, do 4,776 mld dolarów. Wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,531 mld dolarów, podczas gdy nakłady kapitałowe wzrosły o 110%, do 4,732 mld dolarów.

Dostawy i projekty produkcyjne

Od lipca do września Tesla wyprodukowała 464 391 samochodów, o 4% więcej rok do roku, oraz dostarczyła klientom 486 532 pojazdy — o 2% mniej niż rok wcześniej. Dostawy Modelu 3 i Modelu Y spadły o 1%, do 478 237 sztuk. Dostawy pozostałych modeli zmniejszyły się o 48%, do 8 295 samochodów.

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Przychody firmy z działalności motoryzacyjnej spadły o 3%, do 20,56 mld dolarów. Przychody z wytwarzania i magazynowania energii spadły o 16%, do 2,881 mld dolarów, natomiast segment usług i innych działalności wzrósł o 33%, do 4,605 mld dolarów.

Firma ogłosiła rozpoczęcie seryjnej produkcji elektrycznej ciężarówki Tesla Semi w Nevadzie oraz rozpoczęcie produkcji humanoidalnego robota Optimus we Fremont w Kalifornii. Tesla poinformowała również o uruchomieniu produkcji w Megafactory Texas, przeznaczonej do wytwarzania systemów magazynowania energii Megapack o planowanej mocy 50 GWh.

W Austin Tesla zaczęła używać Cybercab w swojej flocie robotaksówek. Według firmy do końca kwartału usługa robotaksówek przejechała niemal 2 mln mil bez nadzoru kierowcy. Tesla osobno zaznaczyła, że FSD Supervised wymaga aktywnej kontroli kierowcy i nie czyni samochodu autonomicznym.

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