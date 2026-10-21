Tesla公布了2026年第三季度财务业绩：按GAAP标准计算，归属于普通股股东的净利润为7.87亿美元，同比2025年同期下降43%。公司总营收几乎没有变化，为280.46亿美元，而一年前为280.95亿美元，Electrek报道。Tesla还在报告中公布了其在美国的制造项目。

财务指标

Tesla的营业利润同比下降56%，至7.18亿美元。营业利润率为2.6%，而2025年第三季度为5.8%。按GAAP计算的稀释后每股收益下降44%，至0.22美元。

毛利润增长9%，至54.94亿美元，毛利率则从18%提高至19.6%。运营费用增长39%，至47.76亿美元。自由现金流为15.31亿美元，而资本支出增长110%，至47.32亿美元。

交付量和制造项目

7月至9月，Tesla生产了464,391辆汽车，同比增长4%；向客户交付了486,532辆汽车，同比减少2%。Model 3和Model Y的交付量下降1%，至478,237辆。其他车型的交付量下降48%，至8,295辆。

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该公司的汽车业务营收下降3%，至205.6亿美元。能源发电和储能业务收入下降16%，至28.81亿美元，而服务及其他业务板块增长33%，至46.05亿美元。

该公司宣布在内华达州开始批量生产Tesla Semi电动卡车，并在加利福尼亚州弗里蒙特开始生产人形机器人Optimus。Tesla还宣布，Megafactory Texas已启动生产，该工厂旨在生产Megapack储能系统，计划产能为50吉瓦时。

在奥斯汀，Tesla开始在其自动驾驶出租车车队中使用Cybercab。根据该公司的数据，截至本季度末，自动驾驶出租车服务在没有驾驶员监督的情况下行驶了近200万英里。Tesla还特别指出，FSD Supervised需要驾驶员积极监控，并不会使车辆成为自动驾驶车辆。

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